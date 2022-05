Ungkap Kerumitan Dunia Multiverse, Penulis Naskah Doctor Strange 2: Konsekuensi Akan Sepadan

PIKIRAN RAKYAT - Penulis naskah film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Michael Waldron baru-baru ini beberkan soal sisi baik dan buruk menjelajah dunia multiverse versi Marvel Cinematic Universe.

Dikatakannya dalam menulis naskah, ia perlu mencatat semua hal secara detail agar alur cerita Doctor Strange 2 menjadi semakin kaya dan terasa lebih intim terhadap penonton.

Memasuki dunia multiverse, katanya memiliki konsekuensi yang cukup besar, dalam membuat naskah Waldron akui harus memperluas wawasan untuk mengemasnya dengan baik.

"Bahayanya adalah anda dapat memperluas cakupan multiverse, namun jika anda membuka terlalu lebar, konsekuensi yang harus anda terima akan sepadan dengan yang telah anda buka itu," ujar Waldron.

Baca Juga: Illuminati di Doctor Strange in the Multiverse of Madness Ternyata Sudah Dirancang Sejak 6 Tahun Lalu

"Tetapi peluang di multiverse adalah membuat karakter yang ada dalam serial 'What If?' menghadapi versi lain dari diri mereka sendiri, yang memungkinkan orang lain hidup dalam diri mereka. Hal inilah yang menjadi benang merah cerita Doctor Strange 2 ini," ujar Waldron.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness akan mengisahkan sosok superhero yang diperankan Benedict Cumberbatch melintasi 'realitas alternatif yang membingungkan dan berbahaya dari dunia multiverse', untuk menghadapi musuh baru yang misterius.

Film ini juga membahas mengenai penjelajahan dunia multiverse tanpa batas yang lebih kompleks dan emosional.

"Dari semua cerita yang saya buat, saya fokus dengan inti cerita yang emosional. Multiverse bukan hanya tentang sebuah elemen yang membuat agar film terasa semakin hidup, bukan soal 'Oke, ini hanya hal sepele yang kita mainkan dalam film ini.' Jika Anda dihadapkan dengan realitas alternatif, bisa jadi anda menjadi sangat emosional karena anda dapat menjelajah diri anda versi dimensi lain. Hal itulah yang saya jadikan perumpamaan dalam film ini," ujar Waldron.