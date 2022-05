Jangan Lewatkan Credit Scene! Jokowi Jadi Cameo di Doctor Strange, Simak Faktanya

PIKIRAN RAKYAT - Beredar kabar Presiden Indonesia, Joko Widodo menjadi cameo di film Doctor Strange.

Hal itu bermula saat seorang pengguna Twitter mengomentari pertemuan Jokowi dengan pria yang mirip dengan Benedict Cumberbatch.

Dalam unggahan yang beredar, Jokowi terlihat gagah mengenakan jas bewarna biru tua, sementara pria yang mirip dengan Benedict Cumberbatch tampak mengenakan jas hitam.

Seorang pengguna Twitter bernama @aimrod berseloroh meminta para penonton Doctor Strange agar tidak meninggalkan credit scene karena ada cameo dari Jokowi.

"Jangan keluar bioskop dulu setelah menonton Doctor Strange in the Multiverse of Madness karena di post-credits scene nanti bakal ada cameo dari Jokowi. Berikut adalah behind the scenesnya," dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @aimrod.

Bahkan akun @aimrod menyebut foto kebersamaan Jokowi dan pria mirip Benedict Cumberbatch itu sebagai behind the scene dari film Doctor Strange.

Unggahan Twitter itu pub mendadak viral dan mendapat banyak komentar dari netizen.

"Kok PM belanda muka nya mirip bgt sama aktor Dr Strange ya, siapa tu namanya... Battlefield Counterstrike," kata @YudiAnantha.