Doctor Strange 2 Tayang Hari Ini, Warganet Gagal Fokus Bandingkan Benedict Cumberbatch dengan Atalarik Syach

Ryuu

PIKIRAN RAKYAT- Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness tayang hari ini, Kamis, 5 Mei 2022 di seluruh bioskop Indonesia.

Namun, hadirnya film Doctor Strange yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch justru membuat warganet gagal fokus.

Hal ini lantaran pemeran utama Doctor Strange diduga mirip dengan artis Indonesia yaitu Atalarik Syach.

Video perbandingan Atalarik Syach dan Doctor Strange pun viral di media sosial.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui video TikTok @Doctor Strange, Kamis, 5 Mei 2022, akun tersebut mengatakan jika sosoj Atalarik Syach mirip dengan Doctor Strange.

"Dr. Strange waktu masih magang di RSUD Cibinong," ujar akun Doctor Strange.

Tak hanya itu, video tersebut dipenuhi komentar warganet terkait kemiripian Doctor Strange dengan Atalarik Syach.

"Pantes mukanya tuh gak asing," ucap taruu.