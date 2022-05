Komika Dave Chapelle Diserang Pistol Mainan Saat Tampil di Atas Panggung

PIKIRAN RAKYAT – Komika berkebangsaan Amerika Serikat, Dave Chapelle, diserang orang tak dikenal saat tampil di Hollywood Bowl pada Rabu malam, 4 Mei 2022.

Seorang pria dengan pistol tiruan menyerang Dave Chapelle sehingga membuatnya terjatuh di panggung Hollywood Bowl itu.

Para penonton pun terkejut melihat kejadian yang menimpa Dave Chapelle secara langsung di atas panggung.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari New York Times, komika berusia 48 tahun itu tidak mengalami cedera papun.

Polisi menemukan sebuah pistol genggam tiruan di atas panggung, dan telah disita untuk dijadikan barang bukti.

Penyerang merupakan seorang pria berusia 23 tahun bernama Isaiah Lee yang kemudian diamankan ke suatu tempat.

Dave Chapelle kala itu mengisi sebuah acara stand up comedy bertajuk Netflik is a Joke: The Festival. yang merupakan sebuah even melibatkan hampir 100 artis di Los Angeles, Amerika Serikat.