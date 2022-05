Makin Akrab, Anderson Paak Sapa Balik Pak Tarno: I'm Super Down!

PIKIRAN RAKYAT - Nama Pak Tarno dan Anderson Paak menjadi sorotan teratas di media sosial khususnya Twitter sepanjang hari ini.

Keduanya mulai menjadi buah bibir masyarakat usai pagelaran Met Gala 2022 dipublikasikan.

Saat itu Anderson Paak tampil nyentrik dengan gaya rambut bowl cut menyerupai pesulap asal Indonesia, Pak Tarno.

Tak heran selepas penampilannya di red carpet Met Gala, sang rapper kerap disama-samakan dengan pemilik jargon "jadi apa prok prok prok".

Mengetahui dirinya sedang naik daun, Pak Tarno melalui media sosial menyapa langsung Anderson Paak dengan rangkaian kata berbahasa Inggris.

"Halo Anderson Paak, you and me twin, jadi apa hayo? Bimsalabim jadi apa prok... prok... prok... auem.. aeum," kata Pak Tarno dalam unggahan Instagram @paktarnomanagementofficial.

Siapa sangka, sapaan dari Pak Tarno mendapat perhatian khusus dari Anderson Paak.

Dia bahkan tampak membalas teguran Pak Tarno dengan tawa yang lebar.