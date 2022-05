Multiverse of Madness di Dunia Nyata, Pak Tarno Jadi Anderson Paak dan Sebaliknya

PIKIRAN RAKYAT - Pesulap asal Indonesia, Pak Tarno menyapa balik musisi Anderson Paak setelah penampilan keduanya dinilai mirip.

Pak Tarno mengambil langkah yang sama dengan mengganti foto profil Instagram miliknya menggunakan potret Anderson Pak saat hadir di acara Met Gala 2022.

Dalam foto profil Instagram Pak Tarno, Anderson Paak terlihat memakai gaya rambut palsu bob dan juga berponi.

Momen itu terjadi setelah Pak Tarno menyapa balik Anderson Paak melalui Instagram miliknya.

"Halo Anderson Paak, you and me twin, jadi apa hayo? Bimsalabim jadi apa prok... prok... prok... auem.. aeum," kata Pak Tarno dalam unggahan Instagram @paktarnomanagementofficial.

Sebelumnya, Anderson Paak membuat netizen Indonesia mengometai penampilannya yang disebut sangat mirip sekali dengan Pak Tarno.

Bahkan, Anderson Paak tak segan berinteraksi dengan para penggemar soal kemiripannya dengan Pak Tarno.