Debut Pak Tarno di Instagram Anderson Paak, Berawal dari Gaya yang Disebut Mirip

PIKIRAN RAKYAT - Nama Pak Tarno menjadi sorotan setelah heboh penampilan musisi Anderson Paak di Met Gala 2022.

Anderson Paak membuat netizen Indonesia mengomentari penampilannya yang disebut mirip sekali dengan Pak Tarno.

Setelah ramai dimiripkan, Pak Tarno balik menyapa Anderson Paak dengan menyebut jika keduanya adalah saudara kembar.

Pak Tarno bahkan tak segan mengeluaran jargon andalannya saat melakukan sulap di depan umum.

"Halo Anderson Paak, you and me twin, jadi apa hayo? Bimsalabim jadi apa prok... prok... prok... auem.. aeum," kata Pak Tarno dalam unggahan Instagram @paktarnomanagementofficial.

Tak berselang lama, Anderson Paak mengunggah Insta Story dan mengganti foto profil Instagram dengan wajah Pak Tarno.

"Orang ini yang kalian bilang mirip dengan saya," kata Anderson Paak dalam unggahan @anderson._paak sambil memajang wajah Pak Tarno.

