Doctor Strange in the Multiverse of Madness Dikritik, Sam Raimi dan Elizabeth Olsen Justru Tuai Pujian

PIKIRAN RAKYAT - Doctor Strange in the Multiverse of Madness telah menyelesaikan pemutaran perdananya.

Berbagai reaksi pertama untuk entri baru di Marvel Cinematic Universe (MCU) itu mengalir secara online.

Para Jurnalis film menyebut sekuel yang telah lama ditunggu-tunggu itu dengan istilah ‘pertunjukkan horor total’ hingga ‘tas berisi campuran segala perasaan.’

Satu hal yang tampaknya hampir semua orang setuju adalah betapa briliannya Sam Raimi. Mereka mengaku senang melihat Raimi kembali ke kursi sutradara.

Benedict Cumberbatch masih memegang posisi sebagai peran utama dalam Doctor Strange in the Multiverse of Madness, besutan Sam Raimi.

Film ini mengambil latar waktu setelah peristiwa Spider-Man: No Way Home, di mana Stephen Strange mengubah wajah realitas dengan membuka multiverse bagi Peter Parker.

Kini, Strange dipaksa untuk bekerja sama dengan sekutu lama dan baru saat ia menjelajah ke multiverse untuk menghadapi musuh barunya.

Film ini turut dibintangi Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg, dan Rachel McAdams.