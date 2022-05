Komedian Dave Chappelle Diserang di Panggung, Chris Rock: Apakah Itu Will Smith?

PIKIRAN RAKYAT - Komedian sekaligus aktor Amerika Serikat (AS) Dave Chappelle diserang oleh orang tak dikenal saat tampil di acara Netflix Is a Joke: The Festival's di Los Angeles pada Selasa, 3 Mei 2022.

Pelaku langsung diamankan oleh petugas keamanan dan diduga hingga dipukuli. Orang tak dikenal itu kemudian ditangkap dan dirawat di rumah sakit karena mengalami beberapa luka.

Penyerang Dave Chappelle itu dilaporkan membawa pisau palsu. Motif dari aksi tersebut belum diketahui.

Sementara itu, Chappelle tampak tidak mengalami luka dan tetap melajutkan show-nya.

"Itu adalah orang trans," katanya merespons aksi tersebut.

Komentar Chappelle merujuk pada komentar kontroversialnya beberapa waktu lalu terhadap komunitas transgender.

Komedian itu mendapat kecaman keras setelah menyebut bahwa "gender adalah fakta".