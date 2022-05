Pak Tarno Beri Tanggapan Usai Anderson Paak Ganti Foto Profil Instagram Pribadinya

PIKIRAN RAKYAT – Anderson Paak mengganti foto profil Instagram pribadinya menggunakan foto pesulap dan komedian ekstentrik legendaris asal Indonesia, Pak Tarno.

Bukan tanpa sebab, penampilan musisi Rap berkebangsaan Amerika Serikat itu di Met Gala 2022 disebut warganet Indonesia mirip dengan sosok pesulap Pak Tarno.

Bahkan, nama Anderson Paak jadi trending di mesin pencari Google pada 4 Mei 2022 menyusul penampilan mirip Pak Tarno di Met Gala 2022.

Rupanya kabar Anderson Paak mirip Pak Tarno pun sampai ke telinga musisi rap sekaligus produser tersebut.

Ia pun mengganti foto profil Instagramnya dengan menggunakan foto pesulap Pak Tarno sambil menerangkan alasan dirinya menggunakan foto tersebut.

“This who y'all keep saying i look like,(Ini yang kalian terus bilang aku mirip),” kata Andreson Paak sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Instagram story, @anderson._paak pada Rabu, 4 Mei 2022.

Mendengar kabar sang musisi Rap asal Amerika Serikat itu mengganti foto profil dengan foto dirinya, Pak Tarno memberikan tanggapan melalui akun Instagram pribadinya, @paktarnomanagementofficial.

