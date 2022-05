Anderson Paak Ganti Foto Profil Instagram Jadi Foto Pak Tarno: Aku Mirip dengannya

PIKIRAN RAKYAT - Rapper Amerika Serikat Anderson Paak mencuri perhatian netizen Indonesia saat menghadiri acara Met Gala 2022.

Met Gala 2022 digelar dengan tema In America: An Anthology of Fashion dengan dresscode glamour berlapis emas.

Pada acara Met Gala 2022, Anderson Paak tampak memakai gaya rambut palsu bob dan juga berponi.

Tak hanya itu, Anderson Paak juga memakai paduan kemeja berwarna biru muda dan dasi hitam serta celana hitam cutbray.

Dalam unggahannya di Instagram, tampak Anderson Paak muncul dengan senyum lebar dan sangat semringah.

Bahkan, penampilannya yang nyentrik tersebut disebut-sebut mirip komedian dan pesulap asal Indonesia, Pak Tarno.

Pesulap yang bernama asli Sutarno itu memiliki ciri khas di setiap atraksi sulapnya di layar kaca. Selain penampilan khas, Pak Tarno biasanya mengajak penonton untuk mengucapkan 'bim salabim jadi apa prok-prok-prok' di setiap penampilan sulapnya.

Tak ayal kemiripan keduanya mengundang netizen Indonesia berkomentar melalui cuitan di Twitter hingga menjadi trending topic.