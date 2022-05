Anderson Paak Unggah Foto Pak Tarno, Netizen: Di Notice Beneran.

PIKIRAN RAKYAT- Beberapa waktu lalu rapper asal Amerika, Anderson Paak disebut mirip Pak Tarno saat menghadiri Met Gala 2022.

Hal ini lantaran Anderson Paak berpakaian seperti Pak Tarno, salah satu pesulap yang terkenal dengan kata-kata 'jadi apa prok prok prok'.

Tak hanya itu, nama Anderson Paak dan Pak Tarno pun mendadak jadi perbincangan publik hingga viral.

Hal ini membuat Anderson Paak menyadari jika dirinya dimirip-miripkan dengan Pak Tarno.

Anderson Paak pun akhirnya menanggapi dirinya yang terus disebut mirip dengan Pak Tarno, melalui Instagram pribadinya.

Anderson Paak pun mengunggah foto Pak Tarno dan mengatakan jika foto tersebut yang terus menerus dibandingkan dengan dirinya.

"This who y'all keep saying I look like," ucap Andreson Paak, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instagram story @anderson._paak, Rabu, 4 Mei 2022.

