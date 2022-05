Tingkah Jan Ethes Saat Lebaran Bersama Jokowi di Yogyakarta Jadi Sorotan, Sapa Semua Masyarakat

PIKIRAN RAKYAT- Pada hari kedua lebaran, Selasa, 3 Mei 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermain bersama cucu-cucunya Jan Ethes Srinarendra dan Sedah Mirah Nasution di halaman Istana Kepresidenan Yogyakarta.

Jokowi bersama kedua cucunya Jan Ethes Srinarendra dan Sedah Mirah Nasution, mengemudikan mobil golf dan berhenti di depan gerbang utama Istana Yogyakarta.

Pada saat berhenti di gerbang, Jan Ethes dan Sedah Mirah kemudian menyapa masyarakat yang berada di area sekitar Istana.

Baca Juga: Ada Unsur Horor yang Dibawa Sam Raimi di Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Keduanya pun melambaikan tangan kepada masyarakat yang sedang berada di luar gerbang untuk melihat Jokowi.

Saat ada salah satu warga yang masuk ke dalam gerbang istana untuk bersalaman dengan Jokowi, Jan Ethes pun menyapanya.

"Minal aidin wal faizin," ujar Jan Ethes.

Tak hanya menyapa, Jan Ethes pun menyodorkan tangannya dengan memberikan salam namaste.

Baca Juga: Jack Ma 'Menghilang' Lagi, Saham Alibaba Anjlok hingga 9 Persen