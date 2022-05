20 Film Bioskop yang Rilis Bulan Mei 2022, Doctor Strange in the Multiverse of Madness Paling Dinantikan

PIKIRAN RAKYAT - Berikut adalah daftar 20 film bioskop yang akan dirilis pada bulan Mei 2022.

Terdapat sejumlah film menarik yang akan dirilis pada bulan Mei 2022, salah satunya Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang akan tayang mulai 6 Mei 2022.

Film lainnya adalah Top Gun: Maverick yang diperankan aktor senior Tom Cruise. Top Gun: Maverick akan tayang di bioskop mulai 27 Mei 2022.

1. Doctor Strange in the Multiverse of Madness

2. Top Gun: Maverick

3. Chip ‘n Dale: Rescue Ranger (Disney)

4. Around the World in 80 days

5. Remembering Heaven

6. The Little Sorcerer

7. Our Father

8. Operation Mincemeat

9. The Harbingers of Things to Come

10. Firestarter

11. Monstrous

12. Pleasure

13. The Innocents

14. Ecco

15. Downton Abbey

16. Prehistoric Planet

17. Facing Nolan

18. Captors

19. Obi-Wan Kenobi

20. A Chiara

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari laman resmi Marvel, Doctor Strange in The Multiverse of Madness menceritakan perjalanan menegangkan di Multiverse bersama Doctor Strange, Wong, dan Wanda Maximoff.

Pada trailer Doctor Strange in The Multiverse of Madness, film dimulai dengan adegan Stephen Strange bermonolog seusai diganggu oleh mimpi yang sama setiap hari setelah kejadian di No Way Home.

Penelitian Doctor Strange diganggu oleh musuhnya seperti Mordo. Penonton akan diajak fokus pada penelitian yang dilakukan Doctor Strange tentang time stone.***