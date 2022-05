Sinopsis Film Valerian and the City of a Thousand Planets: Penyelamatan Bumi dari Kehancuran

PIKIRAN RAKYAT - Film Valerian and the City of a Thousand Planets bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Rabu, 4 Mei 2022.

Film Valerian and the City of a Thousand Planets merupakan film besutan sutradara Luc Besson dan ditulis oleh Luc Besson.

Selain Dane DeHaan dan Cara Delevigne, film ini juga menampilkan penyanyi RnB Rihanna, Ethan Hawke, Herbie Hancock, Kris Wu, dan Rutger Hauer sebagai pemeran pendukung.

Sinopsis Film Valerian and the City of a Thousand Planets

Film Valerian and the City of a Thousand Planets mengisahkan Operator khusus Valerian dan Laureline berlomba untuk melindungi masa depan alam semesta.

Pada abad ke-28, negara-negara di bumi bekerja sama dengan makhluk di luar angkasa.

Bekas stasiun luar angkasa internasional telah diperluas, sehingga masanya terancam, dan menyebabkan jatuh dari orbit.

Alpha, merupakan kota penjelajah luar angkasa yang dihuni oleh jutaan spesies dari ribuan planet.