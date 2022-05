8 Fakta Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Film MCU Pertama Genre Horor

PIKIRAN RAKYAT - Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness akan segera tayang di Indonesia pada Kamis 5 Mei 2022.

Sama seperti film sebelumnya, Doctor Strange in the Multiverse of Madness diproduksi oleh Marvel Studio dan didistribusikan oleh Walt Disney Motion Pictures.

Film yang dibintangi oleh Benedict Cumberbatch ini berlatar waktu setelah Spider-man: No Way Home (2021).

Di mana, Doctor Strange berusaha menolong Peter Parker (Tom Holland) yang mengacaukan dunia multiverse.

Baca Juga: Ada Dugaan Hepatitis Misterius Akibat Vaksin Covid-19, Zubairi Djoerban Paparkan Faktanya

Sebelum menonton film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ada baiknya Anda mengetahui beberapa fakta berikut:

1. Film Marvel Studio Genre Horor Pertama

Dalam film-film karya Marvel sebelumnya, kebanyakan genre memuat "Aksi", "Komedi", "Drama", "Sci-Fi", dan "Fantasy".

Sedangkan Doctor Strange 2 ini akan menjadi film pertama di MCU yang dirilis di bawah genre "Horror".