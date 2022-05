Sebelum Benedict Cumberbatch, Ada 5 Aktor Kandidat Kuat Pemeran Doctor Strange

PIKIRAN RAKYAT - Film 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' atau Doctor Strange 2 telah lama dinanti para penggemar superhero Marvel.

Selain memiliki perpaduan kisah menarik antara aksi heroik pahlawan super dan dunia sihir yang unik, pemilihan Benedict Cumberbatch sebagai pemeran utama.

Cumberbatch berhasil menjiwai karakter Doctor Strange. Ia mampu membawakan sosok Stephen Strange yang angkuh, namun memiliki kecerdasan luar biasa.

Tak banyak yang tahu, ternyata ada beberapa aktor yang sebelumnya digadang-gadang sebagai pemeran sang dokter. Cumberbatch justru tidak menjadi favorit Disney dan Marvel Studios saat casting. Siapa saja mereka?

Baca Juga: Sinopsis Film Doctor Strange, Awal Mula Benedict Cumberbatch Jadi Super Hero Penyelamat Bumi

1. Joaquin Phoenix

Ketika film Doctor Strange pertama rilis tahun 2016, Benedict Cumberbatch untuk pertama kalinya diperkenalkan memerankan sosok sang dokter.

Cumberbatch langsung menuai pujian dari kritikus film atas kemampuannya mendalami karakter Strange, hingga setelah penayangan film Doctor Strange pertama, ia kembali muncul dalam lima film Marvel bertema superhero lainnya.

Ternyata jelang pembuatan film Doctor Strange yang pertama, peran sang dokter terlebih dahulu ditawarkan pada aktor pemeran Joker, yakni Joaquin Phoenix. Bagai gayung bersambut, rupanya Phoenix sangat tertarik untuk berperan sebagai Strange.

Sayangnya, rencana ini batal karena terdapat ketidakcocokan saat pihak Phoenix dan pihak produksi menjalani negosiasi kontrak, yang hingga kini belum dapat diketahui secara pasti penyebab utamanya.