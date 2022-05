Buntut Kasus dengan Johnny Depp, Amber Heard Terancam Ditendang dari Aquaman 2

PIKIRAN RAKYAT – Di tengah proses pengadilan Amber Heard dengan Johnny Depp, Warner Bros Entertainment didesak publik untuk menghapus aktris tersebut dari sekuel Aquaman, bertajuk Aquaman and the Last Kingdom.

Di film tersebut, seperti sebelumnya, Heard memainkan peran bernama Mera sebagai pasangan dari karakter utama.

Publik kemudian merongrong jajaran eksekutif Warner Bros dengan sebuah petisi, yang saat ini telah mencapai lebih dari 2,6 juta tanda tangan, per Sabtu 30 April 2022.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Insider pada Senin, 2 Mei 2022, petisi mengudara di minggu ke-3 persidangan penuh kontroversi tersebut.

Petisi tersebut menuliskan bahwa Amber Heard telah terungkap sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap mantan suaminya, Johnny Depp.

Di dalam petisi juga terdapat tuduhan bahwa sejak perceraian keduanya, Heard secara sistematis telah menghancurkan karir Depp di Hollywood.

Heard dituding kerap membuat insiden palsu seolah Johnny melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepadanya, padahal dia lah pelaku kekerasan sebenarnya.

Publik menilai kekerasan dalam rumah tangga terhadap laki-laki juga harus diakui.