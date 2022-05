Kostum Ajaib Met Gala 2022, Penampilan Baru Kim Kardashian hingga Cardi B Pakai Gaun Rantai Sepanjang 1 Kilo

PIKIRAN RAKYAT - Acara pagelaran busana paling bergengs, Met Gala 2022 kembali digelar di Museum Seni Metropolitan New York.

Di tahun ini, Met Gala 2022 digelar dengan tema America: An Anthology of Fashion, or 'Gilded Glamour'.

Tak cuma digelar dengan tema spesial, di tahun ini pula Met Gala kembali digelar dengan peserta lebih dari 600 orang yang berisikian para artis, selebrti, hingga seniman-seniman berbagai lainnya.

Lantas seperti apa tampilan para selebritit Hollywood di panggung Met Gala 2022? berikut telah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

1. Billie Eilish Tampil Klasik

Tampilan Billie Eilish di Met Gala.

Billie Eilish tampil super memukau dengan dress sederhana ala bangsawan Amerika, yang diketahui merupakan rancangan dari brand ternama, Gucci.

Berbeda dari biasanya, Billie Eilish terlihat meninggalkan warna baju yang biasa dia pakai yaitu warna hitam, dan menggantinya dengan warna yang lengket dengan negara Amerika.