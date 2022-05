Prekuel Hunger Games Siap Digarap, Plot Akan Bongkar Kisah Presiden Snow Muda di Masa-masa Awal Permainan

PIKIRAN RAKYAT - Lionsgate menggegerkan penggemar film fantasi, dengan perilisan teaser perdana untuk prekuel Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes.

Film akan mulai diproduksi akhir tahun 2022. Adapun untuk pemeran film, Lionsgate belum mengungkapkan jajaran bintang yang akan terlibat.

Sebagai gantinya, teaser menyorot bidikan-bidikan latar film yang mencolok dan menarik perhatian, yaitu cabang-cabang pohon es dan emas.

Teaser tersebut juga dilengkapi teks yang berbunyi "Dunia akan menemukan ... siapa Songbird... dan siapa ular (snake)."

Baca Juga: Usai Jadi Pemersatu Demonstran Thailand, Salam Tiga Jari Hunger Games Satukan Rakyat Myanmar

The Ballad of Songbirds and Snakes terjadi beberapa dekade sebelum petualangan Katniss Everdeen. Cerita berpusat pada kisah Coriolanus Snow muda sebelum menjadi presiden Panem yang kejam.

Film akan mengisahkan perjalanan Snow yang berusia 18 tahun, ketika dia dipilih menjadi mentor Lucy Gray Baird, gadis upeti dari Distrik 12 yang miskin, selama Hunger Games ke-10.

Sementara Katniss belum muncul sampai perhelatan Hunger Games ke-74, seperti dalam latar waktu film pertama The Hunger Games.

Trilogi dystopian terlaris dari penulis Suzanne Collins itu pertama kali diterbitkan pada 2008, yang kemudian diangkat menjadi film fantasi populer.