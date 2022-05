Lebaran di Amerika, Penampilan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Bikin Pangling

PIKIRAN RAKYAT - Bersamaan dengan liburannya ke luar negeri, Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie juga berkesempatan merayakan hari raya Idul Fitri di Amerika.

Potretnya saat merayakan lebaran Idul Fitri di Amerika pun tak pelak menuai banyak sorotan dari banyak pasang mata.

Bukan Nia Ramadhani kalau tidak bikin gaduh media sosial. Bagaimana tidak? demi penampilan yang memukau, Nia Ramadhani tampak mempersiapkan diri semaksimal mungkin.

Dilihat dari unggahan di Instagram, Nia Ramadhani tampil cantik dengan balutan baju berwarna putih.

"Minal Aidzin wal faidzin semua, riweuh ya," ucap Nia Ramadhani.

Tak cukup sampai disana, Nia Ramadhani juga kedapatan melakukan manicure dan pasang nail art di kukunya.

"Get our naik done for Hari Raya," kata Nia Ramadhani seperti dikutip dari akun Instagram @ramadhaniabakrie.

Lebih lanjut, tak cuma Nia Ramadhani, potret Ardi Bakrie berlebaran di Amerika juga tak ketinggalan membuat netizen merasa pangling.