Temukan Sel Kanker Sebesar Ponsel di Paru-parunya, Kiki Fatmala Sudah Siapkan Pemakaman hingga Warisan

PIKIRAN RAKYAT - Setelah lama tak terdengar kabarnya, kabar kurang sedap kini datang dari pesinetron Kiki Fatmala.

Pasalnya, Kiki Fatmala baru saja mengumumkan jika dirinya mengidap kanker paru-paru stadium IV.

Kondisi tersebut menurut Kiki Fatmala dia derita sejak akhir tahun lalu, saat dia dan suaminya, Christ memeriksakan diri ke rumah sakit.

"Tahun lalu kami check up general bulan November waktu saya pulang dari overseas. Karena staf aku juga kena cancer, dalam hati just go for check up," ucap Kiki Fatmala.

Namun setelah diperiksa, dokter menemukan sesuatu yang janggal di paru-paru sang aktris.

Dokter juga kemudian mengonfirmasi jika Kiki Fatmala mengalami kanker paru-paru stadium IV.

"Pas dapat hasil dari check up ada something di paru-paru. Setelah CT Scan lebih jelas ada sesuatu di paru-parunya, tapi tahu itu kanker," kata suami Kiki Fatmala.

Kiki Fatmala mengaku langsung syok, karena ukuran kanker yang bersarang di paru-parunya lumayan besar.