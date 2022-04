Lirik Lagu That That - PSY (Prod and Feat Suga BTS)

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi asal Korea Selatan, PSY baru saja comeback dengan menggandeng rapper BTS, Suga melalui lagu That That.

Selain bernyanyi, Suga BTS juga menjadi produser terhadap lagu That That yang dirilis PSY .

Berikut lirik lagu That That - PSY feat Suga BTS.

Baca Juga: Lirik Lagu Janji Setia - Tiara Andini, Kisah Cinta Titi dan Alshad Ahmad yang Terhalang Jarak dan Waktu

Long time no see huh?

oraeganmaniji huh?

uri dasi utgo ulgo jijigo bokgo

Let’s get loco

Pandemic’s over uh

geurae gibuni ojyeo uh

dasi geubuni ojyo uh

Everybody say

ppeokjeokjigeunhae

geoljjeokjigeunhae

sikkeulbeokjeokgeorine

neomu joa bukjeokgeorine

dongseonambuk Aye

gangnamgangbuk Aye

ssak da moyeo Throw yo hands in the air

I say yeah

Can you feel it?

Can you feel it?

Oh oh woo yeah Oh woo oh

Baca Juga: Lirik Lagu Everybody - Backstreet Boys yang Viral di TikTok