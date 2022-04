3 Kartu Tarot Oracles Memprediksi Kariermu dalam Satu Bulan ke Depan, Pilih Salah Satunya

PIKIRAN RAKYAT - Spiritual Journal Pikiran Rakyat memprediksi karier Anda dalam satu bulan ke depan melalui pembacaan kartu tarot.

Ahli tarot, Pratiwi Ramartha, menampilkan 3 kartu tarot oracles yang bisa Anda pilih salah satunya berdasarkan intuisi.

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing 3 kartu tarot oracles tersebut.

1. Oracles Pile 1

Let Go of Guilt: Lepaskan rasa bersalah Anda terhadap masalah apa pun yang dihadapi dalam karier Anda saat ini. Meskipun ada didalam posisi yang sama dalam karier, Anda akan merasakan sesuatu yang baru jika disertai dengan pemikiran positif.

Positivity, Faith, and Optimism: Selama memiliki pemikiran positif dan terbuka, karier akan semakin bagus dan energi itulah yang akan mendominasi Anda dalam satu bulan ke depan.

Pesan Semesta

Practice, Practice, Practice. Artinya, latihan terus untuk bisa memulihkan rasa bersalah Anda. Semesta mengatakan, latihan dan kegagalan akan membuat Anda menjadi lebih baik.

You Got The Power. Artinya, Anda bisa mengembangkan karier jika Anda tidak mudah menyerah setelah kegagalan dan percaya pada apa yang ingin Anda raih.