Illuminati di Doctor Strange in the Multiverse of Madness Ternyata Sudah Dirancang Sejak 6 Tahun Lalu

PIKIRAN RAKYAT - Marvel Studios diam-diam membentuk tim Illuminati untuk film Doctor Strange in the Multiverse of Madness sejak enam tahun.

Pembentukan tim Illuminati dalam penggarapan film kedua Doctor Strange ini tak luput dari campur tangan misi Baron Mordo untuk melenyapkan para penyihir.

Diketahui, tim Illuminati ini muncul dalam adegan post-credit pada film Doctor Strange pertama.

Baca Juga: Doctor Strange Bakal Bertarung dengan Dirinya Sendiri di Multiverse of Madness

Marvel Cinematic Universe (MCU) akan memperkenalkan versi Illuminati ini melalui multiverse.

Trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness menampilkan sang penyihir yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch itu ditangkap oleh dewan yang mencakup Baron Mordo (Chiwetel Ejiofor), Profesor X (Patrick Stewart), dan anggota lainnya.

Meskipun Marvel Studios telah memberikan sedikit bocoran soal kemunculan formasi multiverse ini bertahun-tahun yang lalu, namun momen itu tetap mengejutkan para penggemar.

Baca Juga: Bahas Multiverse di Doctor Strange, Benedict Cumberbatch Sebut Film Akan Ramai oleh Karakter Marvel Lain

Ruang lingkup dan arah dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness tampaknya berubah beberapa kali selama perkembangannya.