Salah Satu Merek Kosmetik Ungkap Fakta Mengejutkan tentang Kebohongan Amber Heard kepada Johnny Deep

PIKIRAN RAKYAT - Merek kosmetik ternama, Milani ikut buka suara terkait kasus gugatan pencemaran nama baik aktor Johnny Deep terhadap mantan istrinya, Amber Heard.

Sebelumnya, kuasa hukum Amber Heard mengatakan bahwa kliennya memakai produk Milani berupa concealer untuk menutupi bekas memar akibat luka kekerasan rumah tangga.

Pihak Milani Kosmetik pun membantah pernyataan kuasa hukum Amber Heard.

Dalam sebuah unggahan video TikTok, Milanni kosmetik mengatakan bahwa produk yang dimasksud berupa Conceal+Perfect All in One Correcting Kit yang dikeluarkan pada tahun 2017.

Produk tersebut resmi dirilis satu tahun setelah Amber Heard mengajukan gugatan cerai pada Johnny Deep.

"Anda bertanya pada kami. Biarkan bukti menunjukan bahwa produk Correcting Kit kami diluncurkan pada 107," kata keterangan video tersebut.

Video tersebut sudah ditonton 5,2 juta kali sejak diunggah pada Kamis, 22 April 2022 lalu.

Potongan video kemudian memperlihatkan seorang wanita yang sedang memegang katalog produk perusahaan.

