Doctor Strange Bakal Bertarung dengan Dirinya Sendiri di Multiverse of Madness

PIKIRAN RAKYAT – Film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" akan segera tayang pada tanggal 6 Mei mendatang. Doctor Strange terkunci dalam pertempuran sengit dengan salah satu villain.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" akan menceritakan Doctor Strange yang berjuang melawan villain lain dari dirinya sendiri.

Benedict Cumberbatch bekerja sama dengan sutradara Sam Raimi untuk film terbaru dari Marvel Cinematic Universe ini.

"Kita akan melihat bagaimana sang penyihir, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) melawan Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen)," katanya.

Selain itu, Doctor Strange juga harus menghadapi setidaknya salah satu villain, seperti yang terlihat di video teaser "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" terbaru.

Konsep villain ini telah diperkenalkan dalam serial Disney+ Hotstars, Loki. Di mana God of Mischief (Tom Hiddleston) juga mempelajari mengenai hal ini.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Screenrant, menurut TVA, villain adalah orang-orang yang menyimpang dari jalur yang telah ditentukan sebelumnya di Garis Waktu Suci. Tindakan mereka membuat garis waktu bercabang yang dapat menampilkan peristiwa dan sejarah yang sangat berbeda dari yang utama.

Keberadaan mereka dieksplorasi lebih lanjut dalam serial animasi, Marvel's What If...?, di mana kita bisa melihat varian dari Doctor Strange, yaitu Sinister Strange. Villain Sinister Strange kini dikonfirmasi untuk membuat kemunculan pertamanya di "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".