Robert Pattinson akan Bintangi Sekuel The Batman, Perannya Berbeda?

PIKIRAN RAKYAT - Rumah produksi Warner Bros. secara resmi mengatakan bahwa Robert Pattinson akan kembali membintangi sekuel The Batman.

Kabar perannya dalam The Batman tersebut disampaikan saat pergelaran acara cinemacon tanggal 26 April 2022, di Caesar Palace, Las Vegas, Amerika Serikat.

Matt Revees juga didapuk untuk menyutradarai sekuel setelah sukses menyutradarai film The Batman pertama.

Meski nama Robert Pattinson sebagai Batman dan Matt Reeves sudah diumumkan kembali jadi sutradara, hingga kini belum ada informasi lebih lanjut mengenai alur cerita serta siapa saja aktor dan aktris lainnya yang akan membintangi film tersebut.

Masih sama di sekuel sebelumnya, Robert Pattinson dikabarkan akan memerankan sebagai Bruce Wayne.

The Batman yang memiliki durasi tayang tiga jam ini memulai debutnya di layar lebar pada bulan Maret 2022, dengan pendapatan sebesar Rp1,9 Miliar secara domestik.

Penjualan tiket tersebut masih menempatkan The Batman sebagai film box office terlaris sebagai akhir pekan pembukaan terbesar pada 2022, The Batman juga menjadi film yang tayang di masa pandemi Covid-19 dengan pendapatan melampaui angka Rp1,4 Miliar hanya dalam satu pekan setelah penayangan film "Spider-Man: No Way Home."

The Batman juga menjadi penanda kembalinya Warner Bros. merilis film-film populer dalam waktu berdekatan, Film-film tersebut juga secara eksklusif akan tayang di layanan streaming berbayar HBO Max.