Tayang 30 April 2022, Film KKN di Desa Penari akan Hadir Dua Versi

PIKIRAN RAKYAT - Setelah ditunda selama dua tahun akibat pandemi Covid-19, film horor KKN di Desa Penari rencananya akan segera tayang.

Berdasarkan kabar yang beredar film KKN di Desa Penari akan tayang pada 30 April 2022 secara serentak di bioskop seluruh Indonesia.

Film KKN di Desa Penari semula dijadwalkan tayang pada 19 Maret 2020, kemudian diundur. Setelah diumumkan penundaan 22 Februari, sang sutradara Awi Suryadi melalui akun Instagramnya ia mengumumkan bahwa jadwal tayang dipastikan sebelum lebaran.

"This is it. 30 April 2022. 100% capacity. No more PHP," kata Awi sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram, @awisuryadi.

Baca Juga: Pantura Jadi Jalur Mudik Lebaran 2022, Kerupuk Melarat hingga Oncom Cocok Jadi Oleh-oleh Dibawa Pulang

Film KKN di Desa Penari merupakan adaptasi dari cerita seorang penulis yang memiliki nama pena Simple Man. Dengan judul yang sama, kisah ini awalnya viral di Twitter hingga thread-nya tembus lebih dari ribuan kali retweet.

Setelah viral, cerita KKN di Desa Penari tulis dengan lebih kompleks melalui novel dengan judul yang sama.

Sebelumnya film ini diumumkan hanya tayang dalam satu versi dan telah lulus sensor untuk kategori film usia 13 tahun ke atas.

Namun melihat antusias yang begitu besar, MD Pictures selalu rumah produksi yang menaungi film ini merilis film dalam dua versi yakni Cut dan Uncut.