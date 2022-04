Lirik Lagu Everybody - Backstreet Boys yang Viral di TikTok

PIKIRAN RAKYAT - Banyak lagu lawas yang kembali populer sejak maraknya pengguna media sosial yang membuat konten video parodi. Salah satu media sosial yang paling banyak digunakan melalui TikTok.

Baru-baru ini lagu lawas milik boyband legendaris asal Florida, Amerika Serikat Backstreet Boys alias BSB berjudul Everybody, kembali populer dan menjadi salah satu lagu viral di TikTok.

Lagu yang dirilis tahun 1997 itu dan masuk dalam album Backstreet's Back kembali dikenal dan viral di TikTok, karena kerap digunakan sebagai latar video parodi tanya jawab.

Sesuai dengan liriknya yang pada bagian reff terdapat pertanyaan seperti Am I original?, Am I everything you need?, lagu ini diparodikan dengan melibatkan dua orang atau satu orang yang direkam secara bergantian.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Disebut Unggul Pilpres 2024, Rocky Gerung: Lah, Orang Ganjar Satu Kolam dengan Jokowi

Berikut ini adalah lirik lagu Everybody dari Backstreet Boys.

Everybody

Rock your body

Everybody

Rock your body right

Backstreet's back alright

Oh my God we're back again

Brothers, sisters, everybody sing

We're gonna bring the flavor show you how

I've gotta question for ya

Better answer now