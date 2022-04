Lirik Lagu With You - Jimin BTS Ft. Ha Sung Woon, OST Our Blues Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Soundtrack drakor Our Blues yang dibawakan Jimin BTS sukses membuat penggemar merasa bahagia.

Selain karena drakornya yang menarik, fans juga menilai suara Jimin BTS sangat cocok dengan alur cerita yang berjalan.

Lirik lagu With You Jimin BTS featuring Ha Sung Woon sendiri memiliki makna yang dalam, lagu tersebut menceritakan tentang seseorang yang takut kehilangan orang yang sangat dia cintai.

Lirik Lagu With You - Jimin BTS dan Ha Sung Woon, OST Our Blues

I wanna be with you

And I wanna stay with you

Just like the stars shining bright

You’re glowing once more

Right here beside you, I’m still

Walking wherever you go

You will live forever in me

Breathing deeply, within me

Just take it all

I’m nothing without your love

I promise I’ll never leave your love

My heart is beating ’cause of you

Forever and ever and ever

Only you can take my heart

Dear my love love love

I wanna stay with you