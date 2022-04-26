Lirik Lagu With You - Jimin BTS Ft. Ha Sung Woon, OST Our Blues Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Soundtrack drakor Our Blues yang dibawakan Jimin BTS sukses membuat penggemar merasa bahagia.
Selain karena drakornya yang menarik, fans juga menilai suara Jimin BTS sangat cocok dengan alur cerita yang berjalan.
Lirik lagu With You Jimin BTS featuring Ha Sung Woon sendiri memiliki makna yang dalam, lagu tersebut menceritakan tentang seseorang yang takut kehilangan orang yang sangat dia cintai.
Lirik Lagu With You - Jimin BTS dan Ha Sung Woon, OST Our Blues
I wanna be with you
And I wanna stay with you
Just like the stars shining bright
You’re glowing once more
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Right here beside you, I’m still
Walking wherever you go
You will live forever in me
Breathing deeply, within me
Just take it all
I’m nothing without your love
I promise I’ll never leave your love
My heart is beating ’cause of you
Forever and ever and ever
Only you can take my heart
Dear my love love love
I wanna stay with you
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