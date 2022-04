Rilis Film Super Mario Bros Ditunda Hingga 2023, Nintendo Minta Maaf

PIKIRAN RAKYAT - Tanggal perilisan film "Super Mario Bros" kembali ditunda setelah sebelumnya direncanakan meluncur pada 21 Desember 2022 mendatang.

Nintendo Co Ltd, perusahaan pencipta gim asal Jepang mengatakan bahwa "Super Mario Bros" akan rilis pada 7 April 2023 di Amerika Utara, sedangkan di Jepang pada 28 April 2022.

"Super Mario Bros" merupakan film adaptasi dari seri video game Nintendo, yang dibuat dengan kerja sama dan kolaborasi pembuat gim dengan Universal Studio dan Illumination Entertainment.

"Setelah berkonsultasi dengan Chris-san, (produser Chris Meledandri), mitra saya di Illumination pada film 'Super Mario Bros', kami memutuskan untuk menunda rilis global ke Musim Semi 2023," kata pencipta seri "Super Mario Bros" dan pemimpin Nintendo Shigeru Miyamoto.

Shigeru juga menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar Super Mario karena harus kembali menunggu lama perilisan film dari jadwal yang telah diberitahukan sebelumnya.

"Permintaan maaf saya yang terdalam tapi saya berjanji itu akan sepadan dengan waktu kita menunggu," ujar Shigeru Miyamoto, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Reuters pada Sabtu, 23 April 2022.

Pemunduran jadwal rilis dari "Super Mario Bros" ini diungkapkan Universal melalui laporan Variety juga berimbas pada tanggal rilis film "Puss in Boots: The Last Wish" dari DreamWorks Animation.

