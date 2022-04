Petisi Pecat Amber Heard dari Film Aquaman 2 Hampir Tembus Dua Juta Tanda Tangan

PIKIRAN RAKYAT - Sebanyak lebih dari 1,9 juta tanda tangan telah ditambahkan dalam petisi bertajuk Remove Amber Heard From Aquaman 2 atau Pecat Amber Heard dari Aquaman 2. Berdasarkan pantauan dari situs change.org, jumlah tersebut terus bertambah hingga hari ini, Selasa 26 April 2022 siang WIB.

Kasus hukum antara Johnny Depp dan Amber Heard membuat petisi tersebut kembali populer, dengan tuntutan menghapus keikutsertaan Amber Heard dalam film Aquaman and The Lost Kingdom.

Hingga hari ini, Johnny Depp dan Amber Heard telah menyampaikan gugatan masing-masing di ruang sidang setelah keduanya sama-sama menyatakan mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga saat masih berstatus suami istri.

Johnny Depp menggugat Angel Heard sebesar Rp721 miliar atas pencemaran nama baik, sementara Heard menggugat balik sebesar Rp1,4 miliar, dengan alasan gugatan bahwa ia difitnah dan Johnny Depp lah yang menyiksanya.

Sebelum persidangan bergulir, masalah antara Depp dan Heard sudah menjadi rahasia umum. Rekaman audio, yang juga telah diputar di pengadilan baru-baru ini, sebelumnya dipublikasikan di internet dan dapat didengar oleh siapa saja.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Movie Web, rekaman tersebut berisi Amber Heard diduga mengakui bahwa, ialah yang memulai perkelahian fisik dan memukul Johnny Depp.

Hal inilah yang membuat banyak warganet dari seluruh dunia menggabungkan tagar Justice for Johnny Depp, karena akibat kasus ini banyak penggemar Depp tidak terima sang aktor didepak dari peran ikoniknya sebagai Jack Sparrow, dalam franchise Pirates of The Caribbean.

Tidak lama setelah pencemaran nama baik yang dilakukan Heard melalui majalah Washington Post, Depp mengungkapkan bahwa dirinya diminta oleh Warner Bros untuk mengundurkan diri dari perannya sebagai Grindelwald dalam film di Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore meski syuting sudah dimulai.