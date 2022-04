PSY Comeback, Suga BTS Produseri Lagu Utama Berjudul That That

PIKIRAN RAKYAT – PSY baru saja menginformasikan bahwa salah satu lagu dalam Full-Length album barunya diproduksi oleh Suga BTS.

Melalui cuitan di akun Twitter resminya, @psy_oppa, PSY menjelaskan bahwa lagu tersebut berjudul ‘That That (Prod. SUGA from BTS)’. Lagu ini merupakan title track dari album PSY yang ke-9.

Dalam sebuah video, baik PSY maupun Suga BTS kerap mengunggah pendapat mereka terkait kerja sama dalam pembuatan lagu tersebut. Keduanya saling mengungkapkan perasaan saat pertama kali bekerja bersama sebagai rekan bisnis.

Melalui sebuah wawancara, PSY mengungkapkan bahwa ia merupakan seorang yang berusaha untuk membuat nyaman untuk orang-orang yang kerap berkolaborasi dengannya.

“Ketika bertemu artis muda, saya tidak ingin membuat mereka merasa tidak nyaman. Saya tidak ingin menjadi seseorang yang sulit untuk didekati. Saya cukup memikirkan hal ini,” ujar PSY sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Twitter PSY.

Suga BTS juga kerap mengungkapkan perasaan gugupnya saat pertama kali bekerja sama dengan pelantun lagu hits Gangnam Style tersebut.

Pasalnya, PSY merupakan artis senior dan artis yang sangat dihormati di industri musik Korea Selatan.

