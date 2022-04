5 Drama China Paling Romantis yang Wajib Ditonton

PIKIRAN RAKYAT - Menonton acara TV seperti drama adalah metode luar biasa yang dapat meningkatkan keterampilan membaca dan mendengarkan dalam bahasa Mandarin. Kesempatan ini juga sangat ideal untuk mempelajari kosakata baru dan mengalami bahasa asing ini dengan cara yang sangat otentik.

Nah, kalau kamu mencari drama China paling romantis yang bisa buat kamu makin pintar bahasa Mandarin, ini dia pilihannya.

·甄嬛传 | Empresses in the Palace

Drama kolosal ini berhasil mendapatkan popularitas super besar di Cina dan Empresses in the Palace telah juga dipuji sebagai salah satu drama sejarah terbaik yang disiarkan di Cina dalam beberapa tahun terakhir. Serial ini bagus karena memberi Anda wawasan tentang dinasti Qing (1636–1912) dan sistem harem Kekaisaran Tiongkok (yang terdiri dari delapan kelas selir). Anda juga bahkan dapat melihat beberapa aktris terbaik asal Tiongkok bertarung habis-habisan di layar.

你的孩子不是你的孩子 | On Children

Drama China paling romantis ini berhasil memenangkan banyak penghargaan di Taiwan dan rasanya memang pantas saja untuk didapatkan! Drama ini adalah semacam Black Mirror versi Taiwan, meskipun ceritanya terutama berfokus pada konsekuensi dari tekanan sosial dan penindasan orang tua, seperti gangguan kesehatan mental dan bunuh diri.

夜空中最闪亮的星 | The Brightest Star in the Sky

Alur cerita pada drama romantis yang satu ini mungkin akan terdengar sangat klise untuk kamu yang sudah berumur. Kisah cinta dalam drama ini ini menyoroti masalah yang saat ini yang dihadapi para "idola" di industri musik Tiongkok. Drama ini juga mengeksplorasi bisnis hiburan di China dan hal-hal tabu seperti berkencan dalam industri musik dan masih banyak lagi.

The Brightest Star in the Sky dibintangi oleh Huang Zitao, aktor yang di-cast paling awal untuk serial ini karena ketenarannya yang notabene merupakan mantan anggota grup K-pop terkenal EXO.

Baca Juga: Pakai Kaos Oblong, Elon Musk Temui Delegasi Indonesia Pimpinan Luhut Pandjaitan apda Hari Dia Membeli Twitter

琅琊榜 | Nirvana in Fire

Nirvana in Fire adalah drama (wǔxiá; seni bela diri) klasik yang tidak hanya romantis tapi juga kaya akan aksi. TV Show ini juga berhasil menjadi barometer perkembangan industri setelah berhasil meraup jumlah total 3,3 miliar view sejak dirilis! Mengingat level ketenarannya, serial ini juga telah diterjemahkan dan di-dubbing dalam berbagai bahasa.

如果蜗牛有爱情 | When a Snail Falls in Love

Dengan lebih dari 1 miliar tampilan online, When a Snail Falls in Love secara luas dianggap sebagai salah satu drama romantis terbaik di era setelah tahun 2010-an. Drama ini menggunakan semua komponen mulai dari kejahatan hingga romansa. Sayangnya, banyak yang kecewa karena drama terkenal ini hanya ditayangkan selama 21 episode saja.