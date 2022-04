Lirik Lagu Marry Me - Rasheeda Feat Toya Wright yang Viral di Tiktok

PIKIRAN RAKYAT - Selain sebagai aplikasi hiburan berupa konten video, TikTok juga kerap menjadi wadah nostalgia lagu-lagu lawas.

Bukan hanya lagu lawas populer, tetapi juga lagu lawas yang sebelumnya tidak terlalu dikenal menjadi banyak digemari karena memiliki irama yang khas serta lirik yang unik.

Salah satu lagu yang saat ini viral adalah lagu berjudul Marry Me, milik rapper Rasheeda yang berkolaborasi dengan Toya Wright, Lagu ini dirilis tahun 2012 ini viral karena menjadi latar video parodi sepasang kekasih yang dilamar kekasihnya dengan cara yang tidak biasa.

Banyak selebriti yang telah memparodikan dengan latar lagu ini, salah satunya adalah penyanyi Korea Selatan, PSY. Tidak ketinggalan ada pula selebriti kondang Indonesia yang memparodikannya, seperti Fuji dan kakaknya, Fadly Faisal.

Berikut lirik lagu Marry Me yang dinyanyikan Rasheeda feat Toya Wright:

Boy you know you wanna put a ring

On my finger (finger, finger...)

Put it on him, make him wanna marry me (yeah)

Put it on him, make him wanna marry me (yeah)

Put it on him, make him wanna marry me (yeah)