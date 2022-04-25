Lirik Lagu OST Our Blues: With You - Jimin BTS X Ha Sung Woon, Dilengkapi Terjemahan dan Romanisasi

Tim PRMN 02
- 25 April 2022, 18:00 WIB
MV With You, OST Our Blues yang dinyanyikan Jimin BTS dan Ha Sung Won yang berhasil mencatatkan rekor baru iTunes Internasional.
MV With You, OST Our Blues yang dinyanyikan Jimin BTS dan Ha Sung Won yang berhasil mencatatkan rekor baru iTunes Internasional. /Tangkapan layar YouTube/YAMYAM ENTERTAINMENT

PIKIRAN RAKYAT - Lirik lagu With You yang dinyanyikan oleh Jimin BTS featuring Ha Sung Woon dapat membuatmu semakin terhanyut dalam alur cerita drama Korea terbaru yakni Our Blues.

Single ini merupakan Original Soundtrack (OST) pertama yang dinyanyikan oleh Jimin BTS.

Kabar baiknya, lagu With You sudah mulai dirilis di berbagai platform streaming sejak Minggu, 24 April 2022.

Untuk bernyanyi bersama idolamu, berikut ini Pikiran-Rakyat.com sajikan lirik sekaligus terjemahan OST Our Blues - With You yang dinyanyikan Jimin BTS dan Ha Sung Woon.

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With You - Jimin feat Ha Sung Woon

I wanna be with you
And I wanna stay with you
Just like the stars shining bright
You’re glowing once more

Right here beside you, I’m still
Walking wherever you go
You will live forever in me
Breathing deeply, within me

Just take it all
I’m nothing without your love
I promise I’ll never leave your love
My heart is beating ’cause of you

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Editor: Alanna Arumsari Rachmadi

Sumber: Pikiran Rakyat Depok

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