Lirik Lagu OST Our Blues: With You - Jimin BTS X Ha Sung Woon, Dilengkapi Terjemahan dan Romanisasi

PIKIRAN RAKYAT - Lirik lagu With You yang dinyanyikan oleh Jimin BTS featuring Ha Sung Woon dapat membuatmu semakin terhanyut dalam alur cerita drama Korea terbaru yakni Our Blues.

Single ini merupakan Original Soundtrack (OST) pertama yang dinyanyikan oleh Jimin BTS.

Kabar baiknya, lagu With You sudah mulai dirilis di berbagai platform streaming sejak Minggu, 24 April 2022.

Untuk bernyanyi bersama idolamu, berikut ini Pikiran-Rakyat.com sajikan lirik sekaligus terjemahan OST Our Blues - With You yang dinyanyikan Jimin BTS dan Ha Sung Woon.

With You - Jimin feat Ha Sung Woon

I wanna be with you

And I wanna stay with you

Just like the stars shining bright

You’re glowing once more

Right here beside you, I’m still

Walking wherever you go

You will live forever in me

Breathing deeply, within me

Just take it all

I’m nothing without your love

I promise I’ll never leave your love

My heart is beating ’cause of you