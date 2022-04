Buntut Parodikan Andika Kangen Band, Riders Tri Suaka dan Sheila on 7 Dibandingkan

PIKIRAN RAKYAT - Band Sheila on 7 ikut diperbincangkan netizen buntut permasalahan antara Tri Suaka-Zinidin Zidan dan Andika Kangen Band.

Netizen ramai membandingkan riders (daftar permintaan) dan honor konser Tri Suaka yang merupakan musisi pendatang baru, dengan honor dan riders Sheila on 7 sebagai band yang sudah malang melintang di industri musik Indonesia.

Dalam unggahan yang viral di Twitter, disebutkan honor konser Tri Suaka adalah Rp50 juta per satu jam. Jumlah itu belum termasuk berbagai riders yang diminta Tri Suaka dari panitia.

Akun Twitter @mesindiesellam1 kemudian membandingkan riders dan honor Tri Suaka dengan musisi Indonesia, salah satunya Sheila on 7.

Riders Sheila on 7 dianggap lebih sederhana dibandingkan riders Tri Suaka.

“Mas duta dengan Sheila on 7-nya, makan dan akomodasinya simple. Cuma minta tenaga medis, damkar (pemadam kebakaran), ambulans, plus laundry same day service,” ujar akun Twitter @mesindiesellam1.

Netizen kemudian mengomentari unggahan itu dan menceritakan pengalaman mereka saat mengundang Sheila on 7.

“Personilnya humble humble. pernah liat mas Eros celanaan pendek sandal jepit ke amplaz, diajak foto dan ngobrol mau. Jauh banget dari kesan star syndrome. sementara yang baru muncul, star kaga syndrome iya,” ujar akun @ @chiesaaldo.

