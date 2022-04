Rayakan Ulang Tahun Aufar Hutapea, Olla Ramlan dapat Balasan Tak Terduga dari sang Mantan

PIKIRAN RAKYAT - Pasanga Olla Ramlan dan Aufar Hutapea akhirnya resmi berpisah usai gugatan cerai yang dilempar ibu tiga anak itu disetujui Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Meski bercerai, Olla Ramlan masih menjaga hubungan baik dengan sang mantan, Aufar Hutapea.

Olla Ramlan bahkan mengaku jika dirinya masih mencintai dan menyayangi Aufar Hutapea.

Ibu tiga anak itu juga menyebut hingga detik ini masih merindukan sosok Aufar Hutapea kala berkumpul dengan anak-anaknya.

Baca Juga: Status Janda di Depan Mata, Olla Ramlan Beberkan Hal Tersembunyi dari Aufar Hutapea, Apa Itu?

"Of course I love him. Iya, sudah hampir setahun. Yang dikangenin kebersamaan bersama anak-anak," ucap Olla Ramlan.

Sejalan dengan ucapannya, di perayaaan ulang tahun Aufar Hutapea Olla Ramlan tampak memberikan ucapan romantis.

Dalam unggahannya, Olla Ramlan membagikan sejumlah potret Aufar Hutapea.

"Today and every day, wishing only the best for you Bestie. Happy Milad Abang @aufar.hutapea," kata Olla Ramlan.