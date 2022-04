5 Drama yang Dibintangi Song Kang, Aktor Brilian yang Ulang Tahun ke-28 Hari Ini

PIKIRAN RAKYAT – Aktor muda Korea Selatan, Song Kang, berulang tahun ke-28 pada hari ini, 23 April 2022.

Para penggemarnya merayakan ulang tahun Song Kang dengan meriah di media sosial.

Karier Song Kang di dunia perfilman dimulai pada tahun 2017 melalui serial The Liar and His Lover. Meski belum lama menjajaki dunia akting, kepiawaiannya bermain peran membuat Song Kang banyak menarik atensi publik.

Song Kang bahkan dijuluki Netflix IT Boy lantaran sering diajak Netflix terlibat dalam proyek-proyek ciamik.

Berselang satu tahun dari debutnya pada tahun 2017, Song Kang bermain di film layar lebar pertamanya bertajuk Beautiful Vampire.

Berikut adalah 5 film drama populer yang pernah dibintangi Song Kang.

1. Sweet Home (2020)

Drama ini berkisah tentang sebuah dunia di mana manusia berubah menjadi monster sesuai hasrat terdalam mereka.

Cha Hyun-soo (Song Kang) adalah anak SMA yang pindah ke apartemen baru bernama Green Home setelah kehilangan seluruh keluarganya dalam sebuah kecelakaan tragis.