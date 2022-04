Kasus KDRT Johnny Depp dan Amber Heard Bikin Kita Tak Bisa Lihat Jack Sparrow Lagi

PIKIRAN RAKYAT - Johnny Depp memutuskan berhenti berurusan dengan Disney dan proyek Pirates of the Caribbean meski film itu bisa memberinya penghasilan senilai 300 juta dolar AS atau Rp4,3 triliun.

Johnny Depp memutuskan hubungan dengan Disney setelah mendapatkan perlakuan tidak mengenakkan buntut tuduhan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) yang dilontarkan mantan istrinya, Amber Heard.

Dalam persidangan 20 April 2022, Johnny Depp mengatakan bahwa Disney sudah menunjukkan gelagat waspada dan menjaga jarak dengannya.

Perubahan sikap Disney telah terjadi bahkan sebelum Amber Heard menuding Johnny Depp melakukan KDRT lewat tulisannya di Washington Post pada Desember 2018.

Namun, Johnny Depp tak kaget dengan perubahan sikap Disney itu mengingat Amber Heard telah melaporkannya ke polisi sejak tahun 2016.

Johnny Depp bahkan sempat menyinggung dia akan berhenti berperan sebagai Jack Sparrow lewat dalam artikel yang tayang di Daily Mail pada Oktober 2018.

“Saya tidak menyadari (sikap Disney), tapi saya juga tidak kaget. Meski dua tahun telah berlalu (sejak laporan Heard yang pertama), namun dunia terus menggunjingkan bahwa saya seorang tukang pukul istri,” ucapnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Variety pada 20 April 2022.

“Jadi saya yakin Disney mencoba memutuskan hubungan agar posisi mereka aman. Apalagi gerakan #MeToo (gerakan perlawanan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual) sedang gencar pada saat itu,” ujarnya lagi.

