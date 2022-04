Adinda Azani Dilamar Armand Zachary Saat Berulang Tahun: The Best Birthday Ever

PIKIRAN RAKYAT - Bintang FTV, Adinda Azani, membagikan kabar bahagia dirinya dilamar oleh sang kekasih, Armand Zachary, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-28 pada Jumat 22 April 2022.

Kabar bahagia itu dibagikan Adinda Azani melalui unggahan di media sosial Instagram miliknya @dindazani.

Adinda Azani mengunggah sebuah foto yang menampilkan dua tangan sedang mengenakan cincin tunangan.

Dalam keterangan unggahan tersebut Dinda Azani menuliskan “Bismillah. 22 April 2022 is The best birthday ever!”

Dalam unggahan lainnya, aktris yang membintangi sinetron Trio Gabut Kursus Iman itu pun membagikan sebuah video yang mengumumkan pertunangannya dengan Armand Zachary.

Prosesi lamaran perempuan yang memiliki nama lengkap Adinda Rizki Aprillia Azani itu diselenggarakan di kediamannya di Bincarung, Tanah Sereal, Bogor.

Sebelumnya diketahui, Adinda Azani sempat menjalin kisah asmara selama 6 tahun lamanya bersama Adhitya Alkatiri.

Akan tetapi, kabar keduanya berpisah santer terdengar dan menjadi perbincangan hangat warganet meskipun tidak ada keterangan resmi dari kedua belah pihak.