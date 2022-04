Menjaga Jodoh Orang Lain Selama 6 Tahun, Adinda Azani Akhirnya Dilamar Kekasih Baru

PIKIRAN RAKYAT - Artis atau pemain sinetron Adinda Azani sudah menjalin hubungan dengan sang mantan kekasih selama 6 tahun.

Namun sayangnya, hubungan Adinda Azani dengan Adhitya Alkatiri harus kandas di tengah jalan.

Adinda Azani pun saat ini sudah memiliki kekasih baru yang bernama Armand Zachary.

Kekasih barunya ini baru saja melamar Adinda Azani di hari ulang tahunnya pada Jumat, 22 April 2022.

Adinda Azani pun mengatakan jika hari ulang tahunnya tersebut adalah hari ulang tahun terbaik.

"Bismillah, 22 April 2022 is the best birthday ever!" ucap Adinda Azani.

Dirinya pun tak segan memamerkan foto tangannya bersama kekasihnya yang menggunakan cincin lamaran.

Hal ini pun membuat rekan-rekan Adinda Azani ikut berbahagia atas lamarannya.