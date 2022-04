2NE1 Kejutkan Penggemar dengan Reuni di Coachella, CL Bagikan Pesan Menyentuh

PIKIRAN RAKYAT – Girlband asal Korea Selatan, 2NE1 baru-baru ini mengejutkan penggemar. Setelah enam tahun bubar, grup yang pernah berada dalam agensi YG Entertainment ini reunian dengan anggota lengkap.

2NE1 berhasil memberikan kejutan kepada penggemar saat tampil di 88rising pada 16 April waktu setempat.

CL, Sandara Park, Park Bom, dan Minzy membawakan lagu populer mereka yakni I Am The Best.

Setelah penampilan tersebut, leader dari 2NE1, CL membagi serangkaian foto dari Coachella dan membahas reuni 2NE1 melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam caption salah satu unggahan di akun Instagram Chaelincl, ia mengucapkan terima kasih atas keberkahan hidup yang menyenangkan.

“Saya bersyukur dan diberkati untuk hidup dengan sedang. Cukup lama untuk menyaksikan tanda yang saya buat dan hal-hal yang membuat saya berkembang,” kata CL dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Instagram CL 2NE1, @chaelincl.

CL juga turut membahas mengenai kehadiran 2NE1 pada acara Coachella. Ia mengungkapkan bahwa kehadiran 2NE1 dalam acara tersebut bertujuan untuk melakukan reuni setelah enam tahun berpisah.

