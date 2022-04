Saling Balas Ungkapan Mesra, John Hopkins Siap Nikahi Nikita Mirzani Mawardi?

PIKIRAN RAKYAT - Presenter sekaligus model Nikita Mirzani Mawardi tampak tidak sungkan lagi untuk memamerkan kemesraan dengan mantan pembalap MotoGP asal Amerika Serikat, John Hopkins.

Baru-baru ini keduanya tampak berbalas unggahan di akun Instagram masing-masing. Nikita Mirzani memang dikabarkan dekat dengan John Hopkins sejak seri MotoGP Mandalika 2022 beberapa waktu lalu.

"For my girl @nikitmirzanimawardi_172, actor to actress (Untuk perempuanku @nikitamirzanimawardi_172, aktor sekaligus aktris)," ucap John Hopkins.

Nikita Mirzani pun membalas unggahan John Hopkins.

"My number '21' there are no words that can describe how proud I am (Nomor 21 miliku, tidak ada kata yang bisa mendeskripsikan seberapa banggaku)," ujar Nikita Mirzani.

Ungkapan-ungkapan mesra yang terlontar itu tidak berhenti di sana, mereka kemudian saling berbalas di kolom komentar unggahan Nikita Mirzani.

Di komentar tersebut, John Hopkins juga tidak malu-malu menyatakan betapa senang dan besar cintanya pada nyai Nikita Mirzani.

"Ahhhhh ❤️????❤️ Baby!!! I’m the luckiest man on earth to have you & I couldn’t be more proud of you!! I LOVE you with ALL my heart, my angel & I want to spend the rest of my life making you happy."

