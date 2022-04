Chandrika Chika Dituding Jadi Penyebab Putra Siregar Dipenjara, Instagram Sang Selebgram Banjir Hujatan

PIKIRAN RAKYAT - Penahanan Putra Siregar dan Rico Valentino atas kasus pengeroyokan kini berbuntut panjang.

Pasalnya, kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Putra Siregar dan Rico Valentino kini menyeret nama selebgram Chandrika Chika.

Menurut kabar yang beredar, Chandrika Chika dituding berada di lokasi pengeroyokan yang dilakukan oleh Putra Siregar dan Rico Valentino.

Putra Siregar dan Rico Valentino juga diduga melakukan pemukulan lantaran ingin membela Chandrika Chika.

"Jadi si C itu nggak barengan sama PS and friends. Tapi ketemu karena sama-sama di sana. Trus si C ini nyamperin meja di sebelah PS yang isinya cowok-cowok, terus abis itu si C nangis terus ke meja PS," kata pesan yang beredar.

PS yang diketahui adalah Putra Siregar disebut mengira Chandrika Chika diperlakukan tidak baik oleh korban, yaitu Nur Alamsyah.

"Nah, PS sama temennya karena lihat C nangis langsung saja karena dikirain si C diapa-apain sama cowok-cowok di sana. Nah cowoknya itu bukan orang sembarangan pula," tutur pesan itu.

Adapun rekan Chandrika Chika sekaligus korban yang dihajar oleh Putra Suregar dan Rico Valentino berasal dari keluarga Cendana.