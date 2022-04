Momen Najwa Shihab Nonton Coachella di Belakang Panggung Bersama Rich Brian, Netizen: Pingin Gabung

PIKIRAN RAKYAT - Najwa Shihab mengunggah momen saat dirinya menonton festival musik Coachella 2022 di Amerika Serikat bersama dengan rapper sekaligus produser musik asal Indonesia Rich Brian.

Akan tetapi, Najwa Shihab tidak menonton Coachella 2022 di depan panggung, melainkan dirinya menonton bersama Rich Brian di belakang panggung.

Terlihat Najwa Shihab menunggu Rich Brian untuk tampil di atas panggung Coachella 2022.

Seperti diketahui Rich Brian salah satu rapper Indonesia yang tampil di acara festival besar di Negeri Paman Sam yang berisikan musisi internasional.

Baca Juga: Warga Shanghai Menjerit, Sekardus Mi Instan Dihargai Hampir Rp1 Juta karena Lockdown

Najwa Shihab mengatakan jika dirinya berada di belakang panggung bersama Rich Brain dan Warren Hue sebelum penampilan artis 88Rising.

"Suasana di backstage Coachella bareng @Rich Brian dan Warren Hue sebelum 88Rising tampil sampai special performance I am the best dari 2NE1," ujar Najwa Shihab.

Pernyataan tersebut dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui TikTok Najwa Shihab, Minggu, 17 April 2022.

Najwa Shihab juga mengunggah video kebersamaan dengan Rich Brian saat menonton di belakang panggung.