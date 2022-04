Lagu Stressed Out Viral Berkat Rafathar, Penyanyi Aslinya Ingin Datang ke Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Berkat Rafathar, lagu Stressed Out saat ini tengah menjadi viral di Indonesia.

Viralnya lagu Stressed Out itu terdengar hingga ke telinga sang pelantun, Jayden Tiko.

Antusias lagunya digemari orang-orang Indonesia, Jayden Tiko mengungkapkan keinginannya untuk datang ke tanah air.

"Goodmorning! Should I go to Indonesia? (Selamat pagi! Apakah aku harus pergi ke Indonesia?)" tulis Jayden Tiko dikutip Pikiran Rakyat.com dari akun Instagram-nya @jayden.tiko pada Minggu, 17 April 2022.

Lagu Stressed Out mendadak viral di media sosial. Hal itu bermula saat pengasuh Rafathar, Lala, mengunggah video.

Dalam videonya, anak sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini tampak menikmati lagu itu selama di perjalanan.

Ternyata, Stressed Out merupakan lagu favorit Rafathar. Bahkan Rafathar mendengarkan lagu itu hampir setiap hari.