Lirik Lagu Man, I Feel Like A Woman!, Single Shania Twain yang Dinyanyikan Harry Styles di Choachella 2022

PIKIRAN RAKYAT - Setelah vakum selama tiga tahun lamanya, konser mega bintang Festival Coachella 2022 akhirnya digelar.

Festival Coachella 2022 ini diselenggarakan di Empire Polo Field in Indio dengan dibintangi berbagai musisi papan atas.

Harry Styles pun menjadi salah satu penampilan yang sukses menggebrak panggung hiburan dengan melakukan duet bersama Shania Twain.

Dilansir dari New York Post, Harry Styles berduet dengan Shania Twain dalam dalam festival tersebut.

Pasangan ini menyanyikan single hit ikonik Twain Man, I Feel Like A Woman! di panggung Festival Musik Coachella 2022.

Lirik Lagu Man! I Feel Like A Woman! - Shania Twain ft. Hary Style

Let's go girls

C'mon

I'm goin' out tonight, I'm feelin' alright

Gonna let it all hang out

Wanna make some noise, really raise my voice

Yeah, I wanna scream and shout, uh