Fakta Menarik Lagu I Am The Best yang Dibawakan 2NE1 saat 'Reuni' di Coachella 2021

PIKIRAN RAKYAT - Girl group asal Korea Selatan, 2NE1 'reuni' di atas panggung Coachella 2022 saat membawakan lagu I Am The Best.

2NE1 tampil setelah CL membawakan lagu solonya yang berjudul Hello Bitches.

Para penggemar awalnya mengira CL menjadi satu-satunya mantan personil 2NE1 yang tampil di Coachella 2022.

Namun siapa sangka, CL ternyata turut memboyong tiga mantan personil 2NE1 lainnya ke atas panggung festilval musik bergengsi itu.

Bersama Dara, Bom, dan Minzy, CL membawakan lagu bertajuk I Am The Best. Diketahui, lagu itu merupakan salah satu lagu populer 2NE1.

I Am The Best merupakan lagu yang cukup energik dengan melodinya dan tariannya.

Hingga kini, video klip I Am The Best telah melampaui 314 juta penonton di YouTube.